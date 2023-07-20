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8:30, 20 июля 2023 года Двое орловцев ночью обнесли автомобиль, припаркованный на трассе Они украли запчасти, колеса и деньги.



Фото: архив

Стоящий на обочине автомобиль молодые люди приметили, когда проезжали мимо. Через приоткрытое окно они смогли проникнуть в салон. Воришки сняли магнитолу, аккумулятор, колеса, некоторые запчасти, а также прихватили инструменты и четыре тысячи рублей. Как оказалось, машину на дороге владелец оставил из-за поломки.



В полиции завели уголовное дело за кражу. Злоумышленников задержали оперативники. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время похищенное частично изъято. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.





Ксения Солоухина



