В Орловской области отремонтировали три моста

В порядок привели переправы через реки Филенка, Тим и Крома.
Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области
Мосты в Корсаковском, Должанском и Кромском районах обновили в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. Ремонтом объектов, протяженность которых составила почти 178 погонных метров, занималась орловская подрядная организация “ОрелДорМост”.
По информациидепартамента дорожного хозяйства, в нормативное состояние привели опоры, пролетные строения и ригели. На переправах установили ограждения, обновили покрытие, укрепили конусы.