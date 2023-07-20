Главная » Новости



8:00, 20 июля 2023 года Орловец заплатил 100 тысяч рублей по алиментам после 30 часов обязательных работ Долг накопился, когда мужчина уволился.





В Болховском районе местный житель должен был ежемесячно выплачивать в пользу несовершеннолетней дочери четверть заработка. Мужчина уволился с работы, после чего долг по алиментам превысил 100 тысяч.



Взыскать с орловца приставам оказалось нечего. За неуплату мужчине назначили 30 часов обязательных работ. Как сообщили в региональном УФССП, после отработки орловец трудоустроился и полностью погасил долг.





Артем Ежаков



