В Орловской области возбудили уголовные дела против трех полицейских за дачу ложных показаний
В преступлении подозреваются сотрудники УМВД России по городу Орлу.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников УМВД России по городу Орлу за дачу ложных показаний. Следствие считает, что подозреваемые в суде пытались помочь избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий своему знакомому – экс-сотруднику полиции.
По информацииСУ СК РФ по Орловской области, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. Расследование продолжается.