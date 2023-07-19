Главная » Новости



17:30, 19 июля 2023 года Фрагмент надгробия архиепископа Евсевия передали из Орла Могилевской епархии Часть плиты была обнаружена на Крестительском кладбище.



Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия передала часть надгробия ректора Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, члена Святейшего Синода, архиепископа Могилевского и Мстиславского Евсевия (Орлинского) делегации из Могилевской епархии. Гости из Беларуси получили фрагмент плиты архиерея из рук митрополита Орловского и Болховского Тихона.



– Как надгробие архиепископа Евсевия оказалось в Орле, доподлинно не известно. Ведь с нашим городом Владыку ничего не связывало, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Фрагмент плиты делегация из Беларуси уже доставила в Могилевскую епархию. В скором времени ее передадут в Музей истории Могилева.





Сергей Силаев



