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17:30, 19 июля 2023 года

Фрагмент надгробия архиепископа Евсевия передали из Орла Могилевской епархии

Часть плиты была обнаружена на Крестительском кладбище.

Фото: Орловская митрополия

Орловская епархия передала часть надгробия ректора Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, члена Святейшего Синода, архиепископа Могилевского и Мстиславского Евсевия (Орлинского) делегации из Могилевской епархии. Гости из Беларуси получили фрагмент плиты архиерея из рук митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Как надгробие архиепископа Евсевия оказалось в Орле, доподлинно не известно. Ведь с нашим городом Владыку ничего не связывало, - отметили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Фрагмент плиты делегация из Беларуси уже доставила в Могилевскую епархию. В скором времени ее передадут в Музей истории Могилева.


Сергей Силаев
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