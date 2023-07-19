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15:00, 19 июля 2023 года В Мценске отметили 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков В райцентре прошел митинг "Мы этой памяти верны".



Фото: "Телеграммы из Орла"

Участие в митинге приняли жители Мценска, представители ветеранских, общественных и молодежных организаций, губернатор Андрей Клычков. Память погибших почтили минутой молчания, к бюстам воинов возложили цветы.



– Мценск - населенный пункт воинской доблести. Сражение за Мценск - один из ключевых переломных пунктов битвы за Орел. Сегодня огонь народной памяти продолжает гореть у Братской могилы советских воинов, павших 80 лет назад при освобождении города. Вечная им слава! - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона Андрея Клычкова.



Освобождение Орловской области началось с Мценского района. В боях за Мценск погиб 6 971 человек.











Сергей Силаев



