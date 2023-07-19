В Мценском районе благоустраивают территорию Краснооктябрьской школы
К началу нового учебного года там появится новая спортплощадка.
Фото из архива
На данный момент на объекте завершили работы по устройству основания спортивной площадки и установили снаряды. Продолжается подготовка к укладке плитки на школьной территории. Для этого уже завезли необходимые материалы.
Как сообщает тг-канал “Телеграммы из Орла”, на финальной стадии находится капремонт и самого здания Краснооктябрьской школы. В порядок привели фасад и внутренние помещения, а также полностью заменили коммуникации.