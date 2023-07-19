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18:00, 19 июля 2023 года В Мценском районе благоустраивают территорию Краснооктябрьской школы К началу нового учебного года там появится новая спортплощадка.



Фото из архива

На данный момент на объекте завершили работы по устройству основания спортивной площадки и установили снаряды. Продолжается подготовка к укладке плитки на школьной территории. Для этого уже завезли необходимые материалы.



Как сообщает тг-канал “Телеграммы из Орла”, на финальной стадии находится капремонт и самого здания Краснооктябрьской школы. В порядок привели фасад и внутренние помещения, а также полностью заменили коммуникации.





Ксения Солоухина



