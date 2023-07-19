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17:00, 19 июля 2023 года Орловцы получили почти 13 тысяч услуг налоговой службы Для этого жители региона обращались в многофункциональный центр.



Фото: архив

В общей сложности в регионе открыты 94 отделения МФЦ. В них за шесть месяцев текущего года орловцам оказали около 13 тысяч государственных услуг по линии налоговой. Об этом сообщает УФНС России по Орловской области.



В основном жители региона обращались за выдачей ИНН, направляли декларации 3-НДФЛ, запрашивали справки об уплате налогов, регистрировались в качестве ИП.





Ксения Солоухина



