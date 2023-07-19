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15:30, 19 июля 2023 года Орловская областная больница запустила чат-бот в "Телеграм" База вопросов и ответов будет постепенно дополняться.





ООКБ запустила чат-бот в "Телеграм". Он способен, например, проинформировать о схеме проезда к лечебному учреждению, предоставив подробную карту с перечнем городского транспорта на котором можно добраться, предоставить номера телефонов регистратуры или администрации, а также ответить на другие вопросы.



База вопросов и ответов будет постепенно дополняться.





Артем Ежаков



