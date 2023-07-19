Андрей Клычков зарегистрирован кандидатом в губернаторы Орловской области
Все четыре претендента на пост главы региона, подавшие соответствующие документы, успешно прошли регистрацию.
Фото: избирательная комиссия Орловской области
19 июля Андрей Клычков, выдвинутый КПРФ, был зарегистрирован кандидатом на должность губернатора Орловской области. Об этом сообщили в облизбиркоме. Ранее соответствующую процедуру прошли Владислав Числов (ЛДПР), Светлана Ковалева ("Новые люди"), Владимир Стебаков ("Зеленые").
Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", документы на регистрацию не принес.
Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.