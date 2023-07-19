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11:14, 19 июля 2023 года В Орловской области создадут отряд народной дружины "Бригада Катукова" Обучение развернется на полигоне МВД в Орловском округе.



Фото: архив "Вести-Орел"

19 июля в ходе заседания оперативного штаба Орловской области принято решение о создании в регионе отряда народной дружины под названием "Бригада Катукова". Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Добровольцы окажут помощь и содействие правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.



Обучение развернется на полигоне МВД в Орловском округе. Глава региона поручил к концу июля завершить работы по устройству тренировочных площадок.



Дружинников будут обучать основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам.



Для записи в дружину создана специальная группа "Тероборона Орловской области "Бригада Катукова". Там разместят образец заявления на вступление, а также другую необходимую информацию. Прием будет вестись в здании администрации Советского района в городе Орле по адресу: ул. Октябрьская, д. 30 кабинет № 114. Телефон: 8 (4862) 25-52-10 (добавочные номера: 1604, 1605, 1606, 1611, 1601).









Артем Ежаков



