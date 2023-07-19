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13:37, 19 июля 2023 года В Ливнах легковушка сбила женщину на пешеходном переходе ДТП случилось на Октябрьской улице в темное время суток.



Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В городе Ливны Орловской области под колесами легковушки оказалась девушка-пешеход. Ее сбила "Лада" прямо на пешеходном переходе.



ДТП случилось в темное время суток, местом происшествия стала Октябрьская улица. Водитель отечественной легковушки "Лада Калина" не затормозил вовремя.



- В районе дома № 94 водитель допустил наезд на пешехода, девушку 34 лет, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



