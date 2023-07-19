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10:57, 19 июля 2023 года

Годовалая малышка и шестилетний мальчик получили травмы в ДТП на дороге в Орловской области

Малолитражка "Дэу" столкнулась с внедорожником "Нива".

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла днем 18 июля, около двух, на дороге "Верховье-Сорокино". За рулем автомобиля "Дэу Матиз" была 34-летняя женщина, в машине также находились дети.

По информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, женщина допустила столкновение с внедорожником "Нива Шевроле", за рулем которого находился 62-летний водитель. В итоге повреждения получила малолитражка, а ее маленькие пассажиры - мальчик шести лет и годовалая малышка - получили травмы. Медики осмотрели детей, госпитализация не потребовалась. 

Всего за прошлые сутки полицейские зафиксировали на орловских дорогах 15 ДТП, в четырех авариях есть пострадавшие.


Ольга СУПОНЕВА
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