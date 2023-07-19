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10:28, 19 июля 2023 года За хищение денег при ремонте дороги в Орловской области осужден директор стройфирмы Подрядчик мошенническим путем прикарманил почти полтора миллиона бюджетных средств.





Ливенский районный суд вынес приговор директору ООО "АРМ Строй" за мошенничество при ремонте дороги. Установлено, что на дорожных работах - речь идет о благоустройстве Вишневой улицы в Ливнах - подрядчик похитил почти полтора миллиона рублей бюджетных средств.



Муниципальный контракт на ремонт Вишневой заключен был зимой 2020 года. Когда позволила погода, ремонт стартовал. Однако подрядчик решил схитрить: закупал дешевые стройматериалы, а в документацию вносились сведения о более дорогих. Нажиться на этой схеме руководителю фирмы удалось на 1,4 млн рублей. Нарушения вскрылись во время прокурорской проверки, их хватило для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество". Теперь же суд вынес решение.



- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Также судом удовлетворено 6 исковых заявлений прокуратуры о взыскании с осужденного в пользу администрации города Ливны суммы ущерба, причиненного преступлениями, в размере более 1,4 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.















Ольга СУПОНЕВА



