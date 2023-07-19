Для части Орла приостановят горячее водоснабжение

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10:27, 19 июля 2023 года
Для части Орла приостановят горячее водоснабжениеНеудобства связаны с остановкой котельных для планового ремонта.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мэрия Орла предупреждает горожан о неудобствах. По ряду улиц Орла приостановят горячее водоснабжение.
• до 17:00 24 июля — пер. Маслозаводской, 5, 9, 15, 17, пер. Бетонный, 31, пер. Шпагатный, 92;
• до 17:00 31 июля — ул. Авиационная, 7, 7к2, ул. Комсомольская, 88, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 318, 322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, ул. Кромская, 3, 5, 7, ул. Панчука, 13, пр. Связистов, 1, 10, пер. Соляной, 12, 2.
Для проведения техобслуживания 19 июля до 12:00 отключено электроснабжение по ул. Машиностроительной, 1, 3, 5, с 14.00 до 17.00 по ул. Нормандия-Неман, 101, ул. Черкасской, 75, 79, ул. Розы Люксембург, 54.
Артем Ежаков