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14:00, 19 июля 2023 года На трассе под Орлом завершается капремонт В порядок привели шесть километров дорожного полотна.



Фото: архив "Вести-Орел"

Ремонтировать трассу Р-119, проходящую через пригород Орла, начали в прошлом году. Там обновили 11 примыканий и пересечений и уложили новые водопропускные трубы. Кроме того, данный отрезок дороги расширили до четырех полос. Сейчас на участке укрепляют откосы и обочины, устанавливают ограждение и обустраивают электроосвещение.



Как сообщает тг-канал "Росавтодор", обновленную трассу планируют ввести в строй в конце лета. Кроме того, там появятся десять автобусных остановок, благоустроенные тротуары и светофоры.





Ксения Солоухина



