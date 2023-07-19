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13:22, 19 июля 2023 года Проект "Экскурсии по Орлу" продолжает знакомить жителей и гостей областной столицы с историей города Такие познавательные прогулки будут проводить до октября.







Автор множества публикаций по краеведению и одна из основателей проекта "Экскурсии по Орлу" Дарья Фурманская продолжает проводить познавательные прогулки по историческим местам города для всех желающих. Вот уже восемь лет на такие экскурсии собираются большие группы людей.



Многие увлекательные места Орла не указаны в путеводителях. Чтобы восполнить этот пробел, краеведы и проводят экскурсии, рассказывая уникальные подробности об улицах и зданиях.



Экскурсии проводятся до октября.





Анна Федина



