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12:56, 19 июля 2023 года В Орловской области улучшилась ситуация с миграционным снижением Это следует из отчета Орелстата.



Фото: архив "Вести-Орел"

Число покинувших Орловскую область за январь – май 2023-го года составило 4516 человек. Это следует из отчета Орелстата. На Орловщину приехали 3857 человек. Таким образом, показатель миграционного снижения составил 659. Для сравнения, за аналогичный отрезок прошлого года он равнялся 1358.



Что касается цифр текущего года, то 4025 орловцев уехали в другие регионы России. 491 человек покинул страну.





Артем Ежаков



