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9:25, 20 июля 2023 года На Орловщине стало меньше свадеб и больше разводов Показатели изменились незначительно и близки к прошлогодним.





В Орловской области озвучили пятимесячную статистику браков и разводов в 2023-м году. Согласно отчету Орелстата, в январе – мае расписались 1037 пар. Это на 52 свадьбы меньше, чем за аналогичный отрезок 2022-го. За это время было оформлено 1297 разводов, что 59 случаев больше отрезка прошлого года.





Артем Ежаков



