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12:00, 19 июля 2023 года В Орловской области снизилась смертность Орелстат опубликовал демографические показатели за январь – май 2023-го года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Территориальный орган службы статистики опубликовал отчет о демографической ситуации в Орловской области за первые пять месяцев 2023-го года. Согласно документу, за этот период родились 1904 ребенка, что на 106 меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Умерло за январь – май текущего года 4772 человека, что меньше на 1036 случаев.



Также уменьшилась смертность детей в возрасте до одного года – 8 случаев против 14.



Напомним, что в начале июля стало известно об утверждении программы по повышению рождаемости в регионе. В ней закреплены следующие показатели рождаемости: на 2023 год – 4715, на 2024 – 4703, на 2025 год – 4815.



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Артем Ежаков



