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11:30, 19 июля 2023 года Полк с орловскими саперами получил посылку с малой Родины В груз вошло особо ценное на передовой антидроновое ружье.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область доставила очередную посылку в зону СВО. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. Груз передали саперам. В полку служат почти 50 орловцев.



Военным вручили масксети, инструменты, стройматериалы, продовольствие, глушители для оружия, бронеразгрузки. В посылку также вошло антидроновое ружье. Традиционно в груз включили детские письма со словами поддержки.

"Приятно было слышать от командира полка особые слова благодарности за наших орловских солдат и слова благодарности жителям Орловской области за поддержку", – отметил Сергей Лежнев.





Артем Ежаков



