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11:30, 19 июля 2023 года

Полк с орловскими саперами получил посылку с малой Родины

В груз вошло особо ценное на передовой антидроновое ружье.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловская область доставила очередную посылку в зону СВО. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев. Груз передали саперам. В полку служат почти 50 орловцев.

Военным вручили масксети, инструменты, стройматериалы, продовольствие, глушители для оружия, бронеразгрузки. В посылку также вошло антидроновое ружье. Традиционно в груз включили детские письма со словами поддержки.
"Приятно было слышать от командира полка особые слова благодарности за наших орловских солдат и слова благодарности жителям Орловской области за поддержку", – отметил Сергей Лежнев.



Артем Ежаков
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