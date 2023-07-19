Главная » Новости



9:30, 19 июля 2023 года С экс-гендиректора ОАО "Орелоблхлеб" взыщут свыше полутора миллионов рублей Деньги были получены по недействительным сделкам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший генеральный директор ОАО "Орелоблхлеб" приговорен к штрафу в три миллиона рублей за коммерческий подкуп и мошенничество.



Как сообщили в областной прокуратуре, было установлено, что осужденный незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от директоров районных хлебозаводов в качестве коммерческого подкупа, а также мошенническим путем похитил денежные средства Ливенского и Дмитровского хлебозаводов.



Сделки по получению осужденным денег и имущества, купленного на эти средства, признали недействительными в силу их ничтожности. В доход государства взыщут более 1,6 миллиона рублей, полученных по ним.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Артем Ежаков



