С экс-гендиректора ОАО "Орелоблхлеб" взыщут свыше полутора миллионов рублей
Деньги были получены по недействительным сделкам.
Фото: архив "Вести-Орел"
Бывший генеральный директор ОАО "Орелоблхлеб" приговорен к штрафу в три миллиона рублей за коммерческий подкуп и мошенничество.
Как сообщили в областной прокуратуре, было установлено, что осужденный незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от директоров районных хлебозаводов в качестве коммерческого подкупа, а также мошенническим путем похитил денежные средства Ливенского и Дмитровского хлебозаводов.
Сделки по получению осужденным денег и имущества, купленного на эти средства, признали недействительными в силу их ничтожности. В доход государства взыщут более 1,6 миллиона рублей, полученных по ним.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.