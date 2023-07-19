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9:30, 19 июля 2023 года

С экс-гендиректора ОАО "Орелоблхлеб" взыщут свыше полутора миллионов рублей

Деньги были получены по недействительным сделкам.

Фото: архив "Вести-Орел"

Бывший генеральный директор ОАО "Орелоблхлеб" приговорен к штрафу в три миллиона рублей за коммерческий подкуп и мошенничество.

Как сообщили в областной прокуратуре, было установлено, что осужденный незаконно получил деньги и услуги имущественного характера от директоров районных хлебозаводов в качестве коммерческого подкупа, а также мошенническим путем похитил денежные средства Ливенского и Дмитровского хлебозаводов.

Сделки по получению осужденным денег и имущества, купленного на эти средства, признали недействительными в силу их ничтожности. В доход государства взыщут более 1,6 миллиона рублей, полученных по ним.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


Артем Ежаков
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