Житель Орловской области заплатит 15 тысяч рублей за публикацию оскорбительного видео
Ролик с высказываниями уничижительного характера мужчина разместил в свободном доступе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Жителя Краснозоренского района Орловской области оштрафовали на 15 тысяч рублей. Его признали виновным в публикации оскорбительного видео на своей странице в социальной сети. Ролик находился в открытом доступе.
Как сообщили в региональной прокуратуре, материал содержал высказывания уничижительного характера по отношению к группе людей, объединенной по признаку принадлежности к социальной группе.
Орловский областной суд оставил без изменения решение коллег из первой инстанции.