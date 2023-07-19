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10:30, 19 июля 2023 года Житель Орловской области заплатит 15 тысяч рублей за публикацию оскорбительного видео Ролик с высказываниями уничижительного характера мужчина разместил в свободном доступе.



Фото: архив "Вести-Орел"

Жителя Краснозоренского района Орловской области оштрафовали на 15 тысяч рублей. Его признали виновным в публикации оскорбительного видео на своей странице в социальной сети. Ролик находился в открытом доступе.



Как сообщили в региональной прокуратуре, материал содержал высказывания уничижительного характера по отношению к группе людей, объединенной по признаку принадлежности к социальной группе.



Орловский областной суд оставил без изменения решение коллег из первой инстанции.





Артем Ежаков



