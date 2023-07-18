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20:04, 18 июля 2023 года Корреспондент ГТРК "Орел" Юлия Сабельникова стала мамой У нашей коллеги и ее избранника – мобилизованного Дмитрия – родилась дочь.





В большой семье ГТРК "Орел" прибавление. Корреспондент Юлия Сабельникова родила дочь.



Напомним, героем сердца нашей коллеги стал мобилизованный Дмитрий. Предложение он сделал прямо во время съемок сюжета, а официально пара расписались через два месяца в студии "Вестей".



Коллектив ГТРК "Орел" поздравляет семью Юлии Сабельниковой с рождением дочери. Пусть малышка растет на радость близким.



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