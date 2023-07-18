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21:00, 18 июля 2023 года "Орловское полесье" сделало сюрприз для любителей велопрогулок Национальный парк приобрел 21 электровелосипед.







В национальном парке "Орловское полесье" продолжается реализация федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма". В его рамках был куплен 21 электровелосипед, защитная экипировка и другое оборудование для велопрогулок.



Маршрут для любителей велопоездок начинается в поселке Жудерский и завершается у озер Рясник и Обмеж. Заблудиться не дадут приобретенные указатели. Для прогулок уже закуплены указатели. Они помогут не заблудиться.



Прокатиться по живописным местам можно будет в августе.





Эльза Ахмедбекова



