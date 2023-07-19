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10:02, 19 июля 2023 года Леонид Музалевский проинспектировал ход ремонта улиц Комсомольской и Космонавтов в Орле Близится срок сдачи объектов.







В Орле приводят в порядок улицы Комсомольская и Космонавтов. Здесь меняют асфальт, обустраивают остановки, парковочные карманы, тротуары, велосипедные дорожки.



По улице Космонавтов ремонтируют участок в 900 метров. Стоимость работ – почти 60 миллионов рублей. Подрядчик обещает закончить работы к 31 июля.



Также по графику идут работы по улице Комсомольской. Проезжую часть тоже должны сдать в последний день июля. К 15 октября нужно выполнить оставшиеся работы по благоустройству. Контрактом предусмотрено озеленение. Планируют высадить 267 деревьев и кустарников, посеять газон на территории 8,5 километра. Общая стоимость полного преображения – 336 миллионов рублей.





Мария Семак



