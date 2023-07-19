среда 19.07.2023 15:05:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

10:02, 19 июля 2023 года

Леонид Музалевский проинспектировал ход ремонта улиц Комсомольской и Космонавтов в Орле

Близится срок сдачи объектов.



В Орле приводят в порядок улицы Комсомольская и Космонавтов. Здесь меняют асфальт, обустраивают остановки, парковочные карманы, тротуары, велосипедные дорожки.

По улице Космонавтов ремонтируют участок в 900 метров. Стоимость работ – почти 60 миллионов рублей. Подрядчик обещает закончить работы к 31 июля.

Также по графику идут работы по улице Комсомольской. Проезжую часть тоже должны сдать в последний день июля. К 15 октября нужно выполнить оставшиеся работы по благоустройству. Контрактом предусмотрено озеленение. Планируют высадить 267 деревьев и кустарников, посеять газон на территории 8,5 километра. Общая стоимость полного преображения – 336 миллионов рублей.


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.