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18:03, 18 июля 2023 года Владимира Стебакова от партии "Зеленых" зарегистрировали кандидатом в губернаторы Орловской области Соответствующее удостоверение получил уже третий претендент на пост главы региона.



Фото: архив "Вести-Орел"

18 июля в ходе заседания облизбиркома Владимира Стебакова от партии "Зеленых" зарегистрировали кандидатом на должность губернатора Орловской области. Об этом сообщили в избирательной комиссии.



Ранее аналогичное решение приняли в отношении Владислава Числова (ЛДПР) и Светланы Ковалевой ("Новые люди").



Избирательная комиссия продолжает рассмотрение документов на регистрацию от Андрея Клычкова (КПРФ). Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", документы на регистрацию не принес.



Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.





Артем Ежаков



