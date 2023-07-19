В орловские суды пытались пронести более 1200 запрещенных предметов

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7:30, 19 июля 2023 года
В орловские суды пытались пронести более 1200 запрещенных предметовУ посетителей изымали огнестрельное, газовое и травматическое оружие, боеприпасы, электрошокеры.
Фото: архив "Вести-Орел"
За шесть месяцев 2023 года приставы пресекли пронос 1247 запрещенных предметов в орловские суды. Статистику озвучили в региональном УФССП.
В здания Фемиды могло попасть три единицы огнестрельного оружия, 48 боеприпасов, 131 единица газового и травматического оружия, 76 электрошоковых устройств и 989 иных предметов, представляющих угрозу.
ЧП в зданиях судов допущено не было.
Артем Ежаков
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