Орловское предприятие "Промцеолит" расширяет географию поставок продукции
Оно специализируется на добыче и переработке цеолитсодержащих трепелов.
Фото: архив "Вести-Орел"
Предприятие "Промцеолит" функционирует в Хотынецком районе. Там производят почвоулучшители, минеральную добавку в корма животных и экологически чистые наполнители для туалетов домашних питомцев.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", за смену предприятие производит 60 тонн продукции. Ежемесячная норма отгрузки в данный момент составляет порядка 2,5 тысячи тонн. Ведется работа по открытию третьей производственной смены.