В Орле выполнят текущий ремонт 140 образовательных учреждений
На работы выделено более 10 миллионов рублей.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Всего выполнят текущий ремонт 43 школ, 80 детских садов и 17 учреждений допобразования. На эти цели выделено свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в мэрии.
В учебных учреждениях идет покраска полов и стен, устранение незначительных неисправностей. Также проводится генеральная уборка с дезинфекцией и чисткой систем вентиляции. Одновременно приводят в порядок прилегающие территории.