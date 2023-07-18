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19:00, 18 июля 2023 года В Орле выполнят текущий ремонт 140 образовательных учреждений На работы выделено более 10 миллионов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле идет подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. Всего выполнят текущий ремонт 43 школ, 80 детских садов и 17 учреждений допобразования. На эти цели выделено свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в мэрии.



В учебных учреждениях идет покраска полов и стен, устранение незначительных неисправностей. Также проводится генеральная уборка с дезинфекцией и чисткой систем вентиляции. Одновременно приводят в порядок прилегающие территории.





Артем Ежаков



