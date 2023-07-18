В Орловской области искали заблудившегося грибника
Мужчина потерялся в лесах Верховского района.
Фото: архив "Вести-Орел"
Сообщение о пропаже орловца, который ушел за грибами, поступило в минувшее воскресенье, 16 июля. В 14.30 номер 112 набрал его внук, чтобы попросить помощи. Как оказалось, мужчина заблудился в лесу между деревнями Ровнец и Нижний Жерновец Верховского района.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, к поиску подключились сотрудники всех экстренных ведомств. Спустя несколько часов грибник вышел из чащи самостоятельно.