В Орловской области 11 человек подозревают в незаконном обороте табака

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16:54, 18 июля 2023 года
В Орловской области 11 человек подозревают в незаконном обороте табакаВ рамках уголовного дела полицейские изъяли 19,5 тысячи пачек сигарет на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.
Видео: УМВД России по Орловской области
В Орловской области трех мужчин и восемь женщин подозревают в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере. Фигуранты – жители Мценска и Мценского района.
Правоохранители считают, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, с июня 2022-го года по май текущего года купили, перевезли и хранили с целью сбыта немаркированную табачную продукцию.
В рамках расследования полицейские изъяли 19,5 тысячи пачек сигарет без акцизов, с поддельными акцизными марками и акцизными марками других стран на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.
Как сообщили в региональном УМВД, расследование продолжается, полицейские ищут возможных соучастников группы.
Артем Ежаков