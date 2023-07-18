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16:54, 18 июля 2023 года

В Орловской области 11 человек подозревают в незаконном обороте табака

В рамках уголовного дела полицейские изъяли 19,5 тысячи пачек сигарет на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.

Видео: УМВД России по Орловской области

В Орловской области трех мужчин и восемь женщин подозревают в незаконном обороте табачной продукции в особо крупном размере. Фигуранты – жители Мценска и Мценского района.

Правоохранители считают, что подозреваемые, действуя в составе организованной группы, с июня 2022-го года по май текущего года купили, перевезли и хранили с целью сбыта немаркированную табачную продукцию.

В рамках расследования полицейские изъяли 19,5 тысячи пачек сигарет без акцизов, с поддельными акцизными марками и акцизными марками других стран на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.

Как сообщили в региональном УМВД, расследование продолжается, полицейские ищут возможных соучастников группы.


Артем Ежаков
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