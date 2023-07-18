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16:26, 18 июля 2023 года В Орловской области энергетики подготовились к встрече непогоды По территории региона пройдут грозы, дожди и ураганный ветер.



Фото: Ольга Супонева

Орловскую область накрыл грозовой фронт. В ближайшие сутки в регионе будет властвовать непогода, к работе в ее условиях и возможным ЧП подготовились энергетики.



Как рассказали в филиале "Россети Центр" - "Орелэнерго", устранять последствия буйства стихии готовы 76 бригад энергетиков: это более 200 сотрудников и более 100 машин. Кроме того, имеется 51 резервный источник электроснабжения, который может быть использован для обеспечения энергией

социально значимых объектов региона.



Сообщить о перебоях сообщить в энергоснабжении, оборванных проводах, повреждениях можно по телефону Единого контакт-центра

"Россети" 8-800-220-0-220.



По прогнозу Орловского гидрометцентра, 18 июля на территории области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений – местами ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.







Ольга СУПОНЕВА



