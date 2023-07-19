среда 19.07.2023 08:12:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:00, 19 июля 2023 года

Орловские всадники отличились на домашнем первенстве по троеборью

В соревнованиях участвовали спортсмены из Орловской, Курской и Брянской областей.

Фото: архив "Вести-Орел"

На базе конно-спортивной школы завершились соревнования по троеборью "Первенство Орловской области". На старт вышли спортсмены из Орловской, Курской и Брянской областей.

В соревнованиях юниоров победителем стала Анастасия Маховых на лошади по кличке Амплитуда. Второе место заняла Ольга Исаева на лошади по кличке Грей Виктор. В дисциплине CN100 в общем зачете второе место занял Кирилл Егупов на лошади по кличке Хуссейн Паша.

В зачете среди юношей победителем стала Ангелина Александрова на лошади по кличке Лаванда. Второе место занял Сергей Попов на лошади по кличке Коко Мадемуазель. В дисциплине CN60 третье место заняла Ульяна Булыгина на лошади по кличке Вермонт.


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.