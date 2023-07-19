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8:00, 19 июля 2023 года Орловские всадники отличились на домашнем первенстве по троеборью В соревнованиях участвовали спортсмены из Орловской, Курской и Брянской областей.



Фото: архив "Вести-Орел"

На базе конно-спортивной школы завершились соревнования по троеборью "Первенство Орловской области". На старт вышли спортсмены из Орловской, Курской и Брянской областей.



В соревнованиях юниоров победителем стала Анастасия Маховых на лошади по кличке Амплитуда. Второе место заняла Ольга Исаева на лошади по кличке Грей Виктор. В дисциплине CN100 в общем зачете второе место занял Кирилл Егупов на лошади по кличке Хуссейн Паша.



В зачете среди юношей победителем стала Ангелина Александрова на лошади по кличке Лаванда. Второе место занял Сергей Попов на лошади по кличке Коко Мадемуазель. В дисциплине CN60 третье место заняла Ульяна Булыгина на лошади по кличке Вермонт.





Анастасия Дорохова



