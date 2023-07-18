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16:16, 18 июля 2023 года Светлану Ковалеву зарегистрировали кандидатом в губернаторы Орловской области Выдвиженец от "Новых людей" получила соответствующее удостоверение.



Фото: соцсети Светланы Ковалевой

Светлана Ковалева, выдвинутая на выборы губернатора Орловской области партией "Новые люди", официально зарегистрирована кандидатом на должность главы региона. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".



Напомним, что накануне на выборы зарегистрировали выдвиженца от ЛДПР Владислава Числова.



В данный момент облизбирком проверяет документы на регистрацию от Андрея Клычкова (КПРФ) и Владимира Стебакова ("Зеленые"). Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", документы на регистрацию не принес.



Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.





Артем Ежаков



