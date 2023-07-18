Светлану Ковалеву зарегистрировали кандидатом в губернаторы Орловской области
Выдвиженец от "Новых людей" получила соответствующее удостоверение.
Фото: соцсети Светланы Ковалевой
Светлана Ковалева, выдвинутая на выборы губернатора Орловской области партией "Новые люди", официально зарегистрирована кандидатом на должность главы региона. Об этом она сообщила на своей странице в "ВКонтакте".
Напомним, что накануне на выборы зарегистрировали выдвиженца от ЛДПР Владислава Числова.
В данный момент облизбирком проверяет документы на регистрацию от Андрея Клычкова (КПРФ) и Владимира Стебакова ("Зеленые"). Владислав Абрамов, выдвинутый от партии "Российский общенародный союз", документы на регистрацию не принес.
Выборы губернатора Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября.