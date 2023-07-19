среда 19.07.2023 15:05:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

8:30, 19 июля 2023 года

Два молодых кромчанина обчистили частный дом и хозпостройку

Фигурантов подозревают в краже газовых баллонов, удлинителей, инструментов и бытовых приборов.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Кромском районе полицейские раскрыли кражу газовых баллонов, удлинителей, инструментов и бытовых приборов из частного дома и хозяйственной постройки. Стоимость имущества составила порядка 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемыми стали два местных жителя – один в возрасте 19 лет, второй – 24-х. Фигуранты взломали окно и замки в доме, а также сбили навесной замок сарая. Имущество правоохранители нашли по местам жительства подозреваемых.

На время расследования фигуранты отпущены под подписку о невыезде.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.