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8:30, 19 июля 2023 года Два молодых кромчанина обчистили частный дом и хозпостройку Фигурантов подозревают в краже газовых баллонов, удлинителей, инструментов и бытовых приборов.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Кромском районе полицейские раскрыли кражу газовых баллонов, удлинителей, инструментов и бытовых приборов из частного дома и хозяйственной постройки. Стоимость имущества составила порядка 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.



Подозреваемыми стали два местных жителя – один в возрасте 19 лет, второй – 24-х. Фигуранты взломали окно и замки в доме, а также сбили навесной замок сарая. Имущество правоохранители нашли по местам жительства подозреваемых.



На время расследования фигуранты отпущены под подписку о невыезде.





Артем Ежаков



