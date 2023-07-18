Начало уборочной кампании в Орловской области ожидается во второй половине июля
Аграрии готовятся к работе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловские аграрии готовятся к сбору урожая. Начало сезонной уборки в регионах ЦФО ожидается во второй половине июля. В этом году в Орловской области предстоит убрать более миллиона гектаров посевной площади. В уборочной кампании задействуют более двух тысяч комбайнов.
Аграриям предстоит убрать 830 тысяч гектаров зерновых, 317 тысяч гектаров масличных культур, 50 тысяч гектаров свеклы, три тысячи гектаров картофеля и других овощей.
Деятельность по хранению зерна ведут 27 хлебоприемных предприятий.