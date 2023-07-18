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18:00, 18 июля 2023 года На орловском заводе "Мценскпрокат" запустили новую линию продольной резки рулонов 17 июля завод, попавший под санкции США, посетил губернатор Андрей Клычков.





Новую линию продольной резки рулонов запустили на орловском заводе "Мценскпрокат". Оборудование позволяет резать конечную продукцию на ту ширину, которая нужна заказчику. А их у мценского производителя – 500, в том числе оборонная промышленность.



Несмотря на санкции, завод наращивает производство и приобретает новое оборудование. 17 июля его показали губернатору Орловской области Андрею Клычкову. Он находился в муниципальном образовании с рабочим визитом.



Всего закупили более 50 единиц нового оборудования. Запустили три новые современные вакуумные печи. Спрос на ленты из высококачественных сплавов на основе никеля, кобальта и меди сегодня растет.



За пять лет "Мценскпрокат" увеличил выпуск продукции в 10 раз



В планах предприятия построить и запустить новые производственные цеха: холодной прокатки, ковки, трубного производства и точной механической обработки. А это – новые рабочие места и значительный рост производства.





Мария Семак



