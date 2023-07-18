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18:21, 18 июля 2023 года Губернатор Орловской области проинспектировал ремонт автодороги в Знаменском районе В муниципальном образовании продолжается ремонт уличной и дорожной сети.



Фото: пресс-служба правительства Орловской области

18 июля губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с рабочим визитом в Знаменском районе. В рамках поездки глава региона проинспектировал капитальный ремонт автомобильной дороги "Болхов – "Орел – Витебск" – д. Егорьевское".



Как сообщает региональный информационный портал, обновляется участок протяженностью более 1,3 километра. На работы выделено более 2,5 миллиона рублей. Андрей Клычков призвал местных жителей следить за ходом работ и участвовать в «Народной приемке».



Также в Знаменском районе капремонт ждет ул. Победы и Школьная в селе Красниково и ул. Колхозная в селе Ждимир. В этом году районной администрации на дорожные работы из профильного фонда более 13 миллионов рублей. Ремонт запланирован на четырех объектах общей протяженностью около пяти километров.





Артем Ежаков



