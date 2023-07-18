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14:30, 18 июля 2023 года В городском парке Орла начался ремонт Сейчас проводятся демонтажные работы.



Фото: Юрий Парахин

К сентябрю в парке планируют обновить сцену и замостить территорию у “Кванториума”. Работы пройдут в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”.

- Сцена по проекту будет ниже, чем располагается сейчас, а зрительный зал выполнен в форме амфитеатра. Чтобы реализовать эту задумку, подрядчик воспользуется естественными уклонами. Сегодня он приступил к формированию котлована, - уточнил мэр Орла Юрий Парахин. До конца этой недели завершится демонтаж асфальта возле “Кванториума” и начнется подготовка к укладке плитки.













Ксения Солоухина



