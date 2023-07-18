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14:00, 18 июля 2023 года Сотрудники орловской полиции отправились в командировку на Северный Кавказ Вдали от дома они проведут полгода.





Отправка сводного отряда в служебную командировку состоялась у здания регионального УМВД. В течение шести месяцев на территории Северо-Кавказского федерального округа орловские полицейские будут обеспечивать безопасность и поддерживать правопорядок.



Провожать их пришли родные, друзья и коллеги. Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, начальник ведомства Юрий Савенков ориентировал сотрудников на неукоснительное соблюдение служебной дисциплины, внимательное отношение к гражданам, а также пожелал вернуться в полном составе в установленный срок.





Ксения Солоухина



