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12:36, 18 июля 2023 года Бывший начальник подразделения "Орелводоканала" отправится на шесть лет в колонию за получение взяток Суд назначил и штраф в размере более семи миллионов рублей.



Фото из архива

Доказательства против бывшего начальника управления по закупкам и снабжению "Орелводоканала" собирал следственный комитет. Следствие и суд установили, что с февраля по декабрь 2020 года мужчина поспособствовал заключению договоров поставки между представляемым им предприятием и контрагентом. За это он получил взятку в размере 40 тысяч рублей. У организаций возникли долгосрочные финансово-хозяйственные отношения.



По информации СУ СК РФ по Орловской области, с сентября 2021 года по марта 2022 года орловец за аналогичные действия получил еще одну взятку в размере более 100 тысяч рублей. Также следствие выяснило, что с августа 2017 года по февраль 2022 года экс-начальник подразделения получил еще две взятки на общую сумму более одного миллиона рублей.



– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима со штрафом в размере 7,2 миллиона рублей, - сообщили в СУ СК РФ по региону.







Сергей Силаев



