Андрей Клычков проконтролировал строительство котельной в школе Знаменского района
Глава региона потребовал сдать объект к 25 августа.
Фото: пресс-служба правительства региона
Рабочие уже закончили подготовительные работы. Специалисты обустроили фундамент под котельную, а также элементы теплотрассы. Заказана и блочно-модульная система, сообщили в пресс-службе областного правительства.
– Сейчас идет не менее важная работа – строительство новой котельной, которая обеспечит школе автономную систему отопления. Это очень важно: теперь можно будет включать тепло тогда, когда потребуется. 25 августа котельная должна быть сдана, - отметил губернатор.