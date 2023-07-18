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11:57, 18 июля 2023 года Андрей Клычков проконтролировал строительство котельной в школе Знаменского района Глава региона потребовал сдать объект к 25 августа.



Фото: пресс-служба правительства региона

Рабочие уже закончили подготовительные работы. Специалисты обустроили фундамент под котельную, а также элементы теплотрассы. Заказана и блочно-модульная система, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Сейчас идет не менее важная работа – строительство новой котельной, которая обеспечит школе автономную систему отопления. Это очень важно: теперь можно будет включать тепло тогда, когда потребуется. 25 августа котельная должна быть сдана, - отметил губернатор.







Сергей Силаев



