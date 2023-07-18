Главная » Новости



10:59, 18 июля 2023 года Трамваи в Орле временно прекратили движение до Химмаша Из-за аварии на рельсах вагончики следуют только до "Гринна".



Фото: архив "Вестей"

В Орле 18 июля произошла авария на трамвайных путях. Временно вагончики следуют только до ТМК "Гринн", где и делают разворот. До конечной остановки "Химмаш" подвижной состав пока что не идет.



- Ремонтная бригада работает на месте. Приносим извинения за временные неудобства, - обратились к горожанам в мэрии Орла.











Ольга СУПОНЕВА



