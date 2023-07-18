При столкновении грузовика и легковушки на орловской трассе пострадали два пенсионера

|
|вторник 18.07.2023 14:02:11
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
9:42, 18 июля 2023 года
При столкновении грузовика и легковушки на орловской трассе пострадали два пенсионераМужчину и женщину госпитализировали.
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
ДТП случилось вчера, 17 июля утром. Большегруз столкнулся с “ВАЗом”, когда тот поворачивал направо, чтобы съехать на второстепенную дорогу.
О последствиях аварии рассказали в региональном УГИБДД. Так, травмы получили 75-летний водитель отечественной легковушки и его 74-летняя пассажирка. Пострадавшим потребовалась госпитализация.
Ксения Солоухина
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.