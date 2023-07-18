Главная » Новости



20:39, 17 июля 2023 года В Орловской области каждый третий школьник набрал более 220 баллов на ЕГЭ Такие цифры озвучил глава региона.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков 17 июля в рамках прямого эфира заявил, что треть выпускников набрала больше 220 баллов в сумме за три экзамена на ЕГЭ.



– Мы с честью закончили экзаменационные части. У нас каждый третий школьник набрал по трем предметам более 220 баллов, - сказал губернатор.





Сергей Силаев



