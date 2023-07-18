Главная » Новости



20:00, 17 июля 2023 года ФК "Орел" завершил домашнюю часть первого круга первенства "Центр" Наша команда сыграла с лискинским "Локомотивом".







Красивому матчу не помешал даже дождь. Болельщики заняли свои места, несмотря на погоду. Игру посетили более пяти тысяч человек.



История взаимоотношений "орлов" и "лис" насчитывает без малого 30 лет. Последний раз успех наша команда праздновала в 2020 году. Однако в этот раз матч завершился со счетом 0:3 в пользу "Локомотива".





Анастасия Дорохова



