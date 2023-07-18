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9:00, 18 июля 2023 года В Орловской области приостановили работу шести пляжей Мониторинг провело управление Роспотребнадзора.





Управление Роспотребнадзора по Орловской области выдало 23 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии зон отдыха требованиям санитарных правил. В то же время остановлена деятельность шести зон отдыха распоряжением администраций. Это коснулось водоемов в Знаменском, Кромском, Малоархангельском и Дмитровском районах.



По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по микробиологическим показателям на 14 июля 2023 года вода на озере Светлая Жизнь и в пруду села Большое Сотниково Урицкого района не соответствовала гигиеническим нормативам. Хозяйствующие субъекты получили предписания о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.





Сергей Силаев



