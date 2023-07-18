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19:00, 17 июля 2023 года В Орловской области три партии выдвинули кандидатов на довыборы в органы местного самоуправления Также в кампании планируют участвовать 25 самовыдвиженцев.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области завершился период выдвижения кандидатов на дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. Они пройдут 10 сентября на территории 16 муниципальных районов Орловщины. Всего будут замещать 26 вакантных мандатов.



Как сообщили в облизбиркоме, "Единая Россия" выдвинула на довыборы 26 кандидатов, КПРФ – 14, ЛДПР – 17. Также собираются принять участие 25 самовыдвиженцев.



До 18:00 26 июля кандидаты должны подать документы для регистрации.





Артем Ежаков



