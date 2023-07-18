Владислав Числов официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы Орловской области
Удостоверение выдвиженец от ЛДПР опубликовал в социальных сетях.
Фото: телеграм-канал Владислава Числова
Избирательная комиссия Орловской области официально зарегистрировала выдвиженца от ЛДПР Владислава Числова кандидатом на выборы губернатора. Политик получил соответствующее удостоверение с подписью председателя избирательной комиссии 17 июля.
Напомним, выборы главы региона состоятся 8, 9 и 10 сентября 2023 года.